Березовская Марфа Емилианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1898
Сын: Березовский Евфимий Павлов
Отец ребёнка: Березовский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
26.11.1899
Дочь: Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Березовский Павел Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно