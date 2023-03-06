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Березовская Марфа Емилианова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1898

Сын: Березовский Евфимий Павлов

Отец ребёнка: Березовский Павел Григорьевич

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.11.1899

Дочь: Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Березовский Павел Григорьевич

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березовский Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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