Ульянин Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1926
Дата смерти02.06.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1926
Отец: Ульянин Алексей Иванович
23.01.1927 или 20.10.192 - по п/х книгам | Надгробный памятник
Военная служба
1946
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
07.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ульянина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
12.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ульянина Надежда Михайловна
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Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
02.06.1992
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник