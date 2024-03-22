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Ульянин Александр Алексеевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.09.1926

Дата смерти

02.06.1992

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1926

Отец: Ульянин Алексей Иванович

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
23.01.1927 или 20.10.192 - по п/х книгам | Надгробный памятник
Военная служба
1946
Бракосочетание
1950

Жена: Ульянина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
07.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ульянина Надежда Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ульянина Надежда Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
02.06.1992
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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