Ульянин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения18.02.1906
Дата смерти05.06.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1906
Крещение
21.02.1906
Рождение ребёнка
01.09.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1937
Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 30.07.1941
Бракосочетание
До 1941
Рождение ребёнка
31.10.1943
Рождение ребёнка
29.04.1946
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.06.1963
Похороны
Неизвестно