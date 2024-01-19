Ульянин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянин Алексей Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.02.1906

Дата смерти

05.06.1963

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1879 г.р.

Мать

Вычислено 1879 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1906

Отец: Ульянин-Солдаткин Иван Захарович

Мать: Ульянина-Солдаткина Надежда Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.02.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ульянина Агриппина Петровна

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 30.07.1941
Бракосочетание
До 1941

Жена: Ульянина Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
31.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ульянина Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
29.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ульянина Агриппина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.06.1963
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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