Салихова Альбина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Салихов Гаян Галиянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Салихов Гаян Галиянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салихов Искандер Гаянович
Отец ребёнка: Салихов Гаян Галиянович
Бракосочетание
Неизвестно