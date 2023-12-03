Салихова Альбина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихова Альбина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салихов Данис Гаянович

Отец ребёнка: Салихов Гаян Галиянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салихов Ильнар Гаянович

Отец ребёнка: Салихов Гаян Галиянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салихов Искандер Гаянович

Отец ребёнка: Салихов Гаян Галиянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихов Гаян Галиянович

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