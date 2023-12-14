Черёмушкина Александра Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черёмушкина Александра Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ем
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Фунтова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Черемушкин Иван Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харламова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Черемушкин Иван Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Черемушкин Иван Никанорович

Смерть
Неизвестно
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