Белоногова (Гаврина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоногова (Гаврина) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1932

Отец: Гаврин Николай

Мать: Марина

Рождение ребёнка
02.09.1958

Дочь: Куцак Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Белоногов Василий Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Белоногов Василий Карпович

Смерть
Неизвестно
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