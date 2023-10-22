Белоногова (Гаврина) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1932
Отец: Гаврин Николай
Мать: Марина
Рождение ребёнка
02.09.1958
Дочь: Куцак Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Белоногов Василий Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Белоногов Василий Карпович
Смерть
Неизвестно