Захарова-Никандрова (Герасимова) Наталья Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Никандрова (Герасимова) Наталья Давыдовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.01.1871 ст.

Муж: Захаров-Никандров Андрей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1871 ст.

Сын: Захаров-Никандров Павел Андреевич

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Андрей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.11.1872 ст.

Сын: Захаров-Никандров Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Андрей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1874 ст.

Сын: Захаров-Никандров Феодор Андреевич

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Андрей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1878 ст.

Дочь: Захарова-Никандрова Иустина Андреевна

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Андрей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.03.1881 ст.

Сын: Захаров-Никандров Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Андрей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1882 ст.

Сын: Захаров-Никандров Корнелий Андреевич

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Андрей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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