Захарова-Никандрова (Герасимова) Наталья Давыдовна
Место рождения
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
11.12.1871 ст.
Сын: Захаров-Никандров Павел Андреевич
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Андрей Макарович
Рождение ребёнка
23.11.1872 ст.
Сын: Захаров-Никандров Ефим Андреевич
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Андрей Макарович
Рождение ребёнка
21.09.1874 ст.
Сын: Захаров-Никандров Феодор Андреевич
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Андрей Макарович
Рождение ребёнка
25.09.1878 ст.
Дочь: Захарова-Никандрова Иустина Андреевна
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Андрей Макарович
Рождение ребёнка
14.03.1881 ст.
Сын: Захаров-Никандров Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Андрей Макарович
Рождение ребёнка
10.09.1882 ст.
Сын: Захаров-Никандров Корнелий Андреевич
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Андрей Макарович
Смерть
Неизвестно