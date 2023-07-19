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Солдатенков Тимофей Анатольевич
Солдатенков Тимофей Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.05.?
Пол
Мужской
Отец
Солдатенков Анатолий Тимофеевич
Мать
Солдатенкова Раиса Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
13.05.?
Отец:
Солдатенков Анатолий Тимофеевич
Мать:
Солдатенкова Раиса Федоровна
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