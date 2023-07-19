Солдатенков Тимофей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатенков Тимофей Анатольевич

Солдатенков Тимофей Анатольевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.?

Отец: Солдатенков Анатолий Тимофеевич

Мать: Солдатенкова Раиса Федоровна