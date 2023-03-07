Зелюкова (Сидорова) Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелюкова (Сидорова) Анастасия Петрова

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

25.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.01.1893 ст.

Муж: Зелюков (щетинин) Иван Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Зелюков Федор (ст) Иванович

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.11.1898 ст.

Сын: Зелюков Александр Иванович

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Филинина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Зелюков Василий Иванович

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Зелюков Иван Иванович

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Зелюков Феодор Иванович

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Зелюков Петр Иванович

Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.03.1968
Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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