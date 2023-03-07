Зелюкова (Сидорова) Анастасия Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти25.03.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов
Рождение ребёнка
1896
Сын: Зелюков Федор (ст) Иванович
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов
Рождение ребёнка
23.11.1898 ст.
Сын: Зелюков Александр Иванович
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Филинина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Зелюков (щетинин) Иван Максимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1968