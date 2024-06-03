(Тихонова) Матрена Кузьмина
Место рождения
Дата рождения03.11.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.11.1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
отец Кузьма Кузьмин Тихонов (Силантьев)
Бракосочетание
12.10.1906 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1908 ст.
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Мартьянов Иван Яковлев
восприемн. Тимофея Григорьева Мартьянова сын Пантелеймон Тимофеев и Кузьмы Кузьмина Силантьева дочь Елена Кузьмина
Смерть
Неизвестно