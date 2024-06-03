(Тихонова) Матрена Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тихонова) Матрена Кузьмина

Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.11.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
отец Кузьма Кузьмин Тихонов (Силантьев)
Бракосочетание
12.10.1906 ст.

Муж: Мартьянов Иван Яковлев

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1908 ст.

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Мартьянов Иван Яковлев

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Тимофея Григорьева Мартьянова сын Пантелеймон Тимофеев и Кузьмы Кузьмина Силантьева дочь Елена Кузьмина
Смерть
Неизвестно

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