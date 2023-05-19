Enno Laine Elisabet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Enno Laine Elisabet

Место рождения

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

01.03.1926

Дата смерти

17.03.1927

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926

Отец: Enno ?

Мать: Enno ?

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
17.03.1927
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