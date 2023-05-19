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Enno Laine Elisabet
Enno Laine Elisabet
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Место рождения
Пярну
, Pärnu linn, Pärnu maakond
Дата рождения
01.03.1926
Дата смерти
17.03.1927
Пол
Женский
Отец
Enno ?
Мать
Enno (Vihmann) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926
Отец:
Enno ?
Мать:
Enno ?
Пярну
, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
17.03.1927
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