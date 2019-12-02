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Котюков Юрий Егорович

Место рождения

СССР, Россия, Асиновский район, деревня Вороно-Пашня

Дата рождения

07.11.1941

Дата смерти

02.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1941

Отец: Котюков Егор Фёдорович

Мать: Чернова Мария Сергеевна

СССР, Россия, Асиновский район, деревня Вороно-Пашня
Рождение ребёнка
24.01.1963

Дочь: Котюкова Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Фатнева Валентина Тимофеевна

СССР, Россия, Томская область, город Асино
Рождение ребёнка
14.01.1964

Сын: Котюков Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Фатнева Валентина Тимофеевна

СССР, Россия, Томскя область, Асиновский район, деревня Ворона-Пашня
Рождение ребёнка
06.05.1974

Сын: Котюков Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Фатнева Валентина Тимофеевна

СССР, Казахстан, Тургайская область, город Есиль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатнева Валентина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
02.12.2019
Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, Староильинское кладбище