Котюков Юрий Егорович
Место рожденияСССР, Россия, Асиновский район, деревня Вороно-Пашня
Дата рождения07.11.1941
Дата смерти02.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1941
Отец: Котюков Егор Фёдорович
Мать: Чернова Мария Сергеевна
СССР, Россия, Асиновский район, деревня Вороно-Пашня
Рождение ребёнка
24.01.1963
Дочь: Котюкова Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Фатнева Валентина Тимофеевна
СССР, Россия, Томская область, город Асино
Рождение ребёнка
14.01.1964
Сын: Котюков Юрий Юрьевич
Мать ребёнка: Фатнева Валентина Тимофеевна
СССР, Россия, Томскя область, Асиновский район, деревня Ворона-Пашня
Рождение ребёнка
06.05.1974
Мать ребёнка: Фатнева Валентина Тимофеевна
СССР, Казахстан, Тургайская область, город Есиль
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
02.12.2019
Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, Староильинское кладбище