Ушмоткин Гавриил Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ушмоткин Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ушмоткин Филипп Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1863
Сын: Ушмоткин Стратон Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ушмоткин Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно