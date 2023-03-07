Ушмоткин Гавриил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмоткин Гавриил Михайлович

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ушмоткин Михаил

Мать: ?

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Ушмоткин Филипп Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Ушмоткин Стратон Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушмоткин Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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