Елякина Феодосия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елякина Феодосия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1853

Сын: Елякин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Елякин Василий Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1855

Дочь: Елякина Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Елякин Василий Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1856

Сын: Елякин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Елякин Василий Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1857

Сын: Елякин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Елякин Василий Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елякин Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно