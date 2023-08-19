Елякина Феодосия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1853
Отец ребёнка: Елякин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
17.08.1855
Дочь: Елякина Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Елякин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
03.11.1856
Отец ребёнка: Елякин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
23.10.1857
Сын: Елякин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Елякин Василий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно