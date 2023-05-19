Некрасова (Некрасова) Аграфена Федоровна
Место рождения
Дата рождения29.06.1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1779
Отец: Некрасов Федор Антипов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Фомин
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно