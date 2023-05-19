Некрасова (Некрасова) Аграфена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Аграфена Федоровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.06.1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1779

Отец: Некрасов Федор Антипов

Мать: Некрасова Иринья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Фомин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Некрасов Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Фомин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Дмитрий Фомин

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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