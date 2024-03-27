Нугуманова (Нугуманова) Насима Нугумановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нугуманова (Нугуманова) Насима Нугумановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 28.04.1914

Дата смерти

10.03.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рустямов Фаиль Сагитович

Отец ребёнка: Рустямов Сагидулла (Сагит) Фаттахович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рустямов Сагидулла (Сагит) Фаттахович

Рождение ребёнка
06.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустямов Сагидулла (Сагит) Фаттахович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.03.1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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