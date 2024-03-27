Нугуманова (Нугуманова) Насима Нугумановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 28.04.1914
Дата смерти10.03.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.04.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рустямов Сагидулла (Сагит) Фаттахович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рустямов Сагидулла (Сагит) Фаттахович
Смерть
10.03.1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно