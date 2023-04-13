Луценко Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуценко Анисья Ивановна

Луценко Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1903

Сын: Луценко Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Луценко Тимофей Матвеевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Федорова Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Луценко Тимофей Матвеевич

Рождение ребёнка
19.03.1921

Сын: Луценко Константин Тимофеевич

Отец ребёнка: Луценко Тимофей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Тимофей Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close