Луценко Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1903
Сын: Луценко Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Луценко Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Федорова Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Луценко Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
19.03.1921
Сын: Луценко Константин Тимофеевич
Отец ребёнка: Луценко Тимофей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно