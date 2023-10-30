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Жмаева (Паринова) Елена
Жмаева (Паринова) Елена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.01.1980
Пол
Женский
Отец
Паринов Владимир
1951 г.р.
Мать
Паринова Наталия Семеновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1980
Отец:
Паринов Владимир
Мать:
Паринова Наталия Семеновна
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