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Куранова Анна Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.07.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1864 г.р.

Мать

Вычислено 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1905 ст.

Отец: Куранов Василий Петрович

Мать: Куранова Анна Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Василий Николаевич Бутырин и казачка девица Лидия Ивановна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 файл 56 номер 98
Смерть
Неизвестно
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