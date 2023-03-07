Куранова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.07.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.07.1905 ст.
Отец: Куранов Василий Петрович
Мать: Куранова Анна Михайловна
Восприемники: мещанин Василий Николаевич Бутырин и казачка девица Лидия Ивановна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 файл 56 номер 98
Смерть
Неизвестно