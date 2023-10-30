Рукосуева (Сучкова) Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуева (Сучкова) Матрена Петровна

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

24.03.1844 ст.

Дата смерти

01.12.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1844 ст.

Отец: Сучков Петр Лаврентьевич

Мать: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бирюсинская Николаевская церковь, ГАКК, Ф.694, Оп.1, Д.445; 1844год
Бракосочетание
17.01.1864 ст.

Муж: Рукосуев Лука Гордеевич

Село Конторское Бирюсинская Николаевская церковь, ГАКК, Ф.694, Оп.1, Д.1303; 1864год
Смерть
01.12.1901 ст.
Тахтамай, Чунский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/342d94bf-82f9-4abb-b23b-c4744c869d72/120 ГАИО, фонд №50, опись №11, дело №6, стр. 120
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