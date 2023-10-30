Рукосуева (Сучкова) Матрена Петровна
Место рождения
Дата рождения24.03.1844 ст.
Дата смерти01.12.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1844 ст.
Отец: Сучков Петр Лаврентьевич
Мать: не указана
Бирюсинская Николаевская церковь, ГАКК, Ф.694, Оп.1, Д.445; 1844год
Бракосочетание
17.01.1864 ст.
Село Конторское Бирюсинская Николаевская церковь, ГАКК, Ф.694, Оп.1, Д.1303; 1864год
Смерть
01.12.1901 ст.
Тахтамай, Чунский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/342d94bf-82f9-4abb-b23b-c4744c869d72/120 ГАИО, фонд №50, опись №11, дело №6, стр. 120