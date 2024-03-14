Розанова (Скуратова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Скуратова) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1870

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1870

Отец: Скуратов Пётр Яковлевич

Мать: Скуратова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Нарышкина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Розанов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Левицкая Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Розанов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Сергей Николаевич

Смерть
1940
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