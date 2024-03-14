Розанова (Скуратова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1870
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1870
Отец: Скуратов Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Нарышкина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Розанов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Левицкая Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Розанов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940