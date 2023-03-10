Скосырева (Васильева? Максимова?) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скосырева (Васильева? Максимова?) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1897

Муж: Скосырев Иван Макарович

Ильинская церковь, Самара, Самара, Самара, Россия
Рождение ребёнка
14.10.1898

Дочь: ?Зинаида

Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович

Рождение ребёнка
10.03.1900

Сын: Скосырев Александр Иванович

Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович

Ильинская церковь, Самара, Самара, Самара, Россия
Рождение ребёнка
12.06.1901

Дочь: Громова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович

Ильинская церковь, Самара, Самара, Самара, Россия
Рождение ребёнка
23.09.1903

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович

Рождение ребёнка
26.11.1905

Сын: Скосырев ?Николай

Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович

Рождение ребёнка
20.03.1907

Сын: Скосырев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович

Рождение ребёнка
01.11.1909

Сын: Скосырев ?Михаил

Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович

Рождение ребёнка
25.06.1911

Сын: Скосырев Петр

Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович

Рождение ребёнка
28.04.1913

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович

Смерть
Неизвестно
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