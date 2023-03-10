Скосырева (Васильева? Максимова?) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1897
Ильинская церковь, Самара, Самара, Самара, Россия
Рождение ребёнка
14.10.1898
Дочь: ?Зинаида
Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович
Рождение ребёнка
10.03.1900
Сын: Скосырев Александр Иванович
Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович
Ильинская церковь, Самара, Самара, Самара, Россия
Рождение ребёнка
12.06.1901
Дочь: Громова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович
Ильинская церковь, Самара, Самара, Самара, Россия
Рождение ребёнка
23.09.1903
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович
Рождение ребёнка
26.11.1905
Сын: Скосырев ?Николай
Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович
Рождение ребёнка
20.03.1907
Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович
Рождение ребёнка
01.11.1909
Сын: Скосырев ?Михаил
Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович
Рождение ребёнка
25.06.1911
Сын: Скосырев Петр
Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович
Рождение ребёнка
28.04.1913
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Скосырев Иван Макарович
Смерть
Неизвестно