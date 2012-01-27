Милюсева (Попинако) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюсева (Попинако) Вера Александровна

Место рождения

Красный Ятвиж, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

14.08.1961

Дата смерти

27.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1961

Отец: Попинако Александр Петрович

Мать: Попинако Анна Александровна

Красный Ятвиж, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милюсёв Сергей Алексеевич

Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.12.1995

Дочь: Милюсёва Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: Милюсёв Сергей Алексеевич

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милюсёв Сергей Алексеевич

Смерть
27.01.2012
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