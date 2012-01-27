Милюсева (Попинако) Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения14.08.1961
Дата смерти27.01.2012
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1961
Рождение ребёнка
25.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милюсёв Сергей Алексеевич
Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.12.1995
Дочь: Милюсёва Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: Милюсёв Сергей Алексеевич
Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.2012