(Германова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Германова) Людмила

(Германова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1978

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1978

Отец: Германов Николай

Мать: Германова ?