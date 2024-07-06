Савочкина Наталья Юрьевна 07.03.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савочкина Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1968

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1993 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1968

Отец: Мухоедов Юрий Данилович

Мать: Мухоедова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савочкин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
21.10.1993

Сын: Савочкин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Савочкин Михаил Михайлович

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