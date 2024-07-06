Савочкина Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1968
Отец: Мухоедов Юрий Данилович
Мать: Мухоедова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савочкин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
21.10.1993
Сын: Савочкин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Савочкин Михаил Михайлович