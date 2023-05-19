Максимова-Кирова (Трофимова) Стефанида Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова-Кирова (Трофимова) Стефанида Феодоровна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.11.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

1852 г.р.

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1872 ст.

Отец: Максимов Феодор Трофимович

Мать: Максимова-Кирова Анна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.09.1893 ст.

Муж: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.08.1897 ст.

Сын: Авраамов-Малахиев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1903 ст.

Сын: Авраамов-Малахиев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1904 ст.

Сын: Авраамов-Малахиев Иаков (Яков) Дмитриевич

Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1906 ст.

Дочь: Авраамова-Малахиева Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1910 ст.

Сын: Авраамов-Малахиев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.

Дочь: Авраамова-Малахиева Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1914 ст.

Дочь: Авраамова-Малахиева Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно