Максимова-Кирова (Трофимова) Стефанида Феодоровна
Место рождения
Дата рождения12.11.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1872 ст.
Бракосочетание
26.09.1893 ст.
Рождение ребёнка
23.08.1897 ст.
Сын: Авраамов-Малахиев Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1903 ст.
Сын: Авраамов-Малахиев Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1904 ст.
Сын: Авраамов-Малахиев Иаков (Яков) Дмитриевич
Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1906 ст.
Дочь: Авраамова-Малахиева Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1910 ст.
Сын: Авраамов-Малахиев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.
Дочь: Авраамова-Малахиева Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1914 ст.
Дочь: Авраамова-Малахиева Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно