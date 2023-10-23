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Михалевич Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

12.02.1879

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Михалевич Матвей Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Козловская Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Михалевич Софья (Зося) Васильевна

Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна

Рождение ребёнка
01.06.1834

Сын: Михалевич Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Михалевич Фабиан Васильевич

Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Михалевич Еисавета Васильевна

Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Михалевич Феодора Васильевна

Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна

Рождение ребёнка
30.11.1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Михалевич Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна

Место жительства
11.01.1858
Аношки, Смолевичский район, Минская область
Смерть
12.02.1879
умер от старости
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