Михалевич Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти12.02.1879
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Михалевич Матвей Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Козловская Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Михалевич Софья (Зося) Васильевна
Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна
Рождение ребёнка
01.06.1834
Сын: Михалевич Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Михалевич Фабиан Васильевич
Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Михалевич Еисавета Васильевна
Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Михалевич Феодора Васильевна
Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна
Рождение ребёнка
30.11.1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Михалевич Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Михалевич Магдалина Федоровна
Место жительства
11.01.1858
Аношки, Смолевичский район, Минская область
Смерть
12.02.1879
умер от старости