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Торопченов Афанасий Михайлович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Торопченов Михаил

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марфа Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Торопченов Стефан Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Афимья Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Торопченов Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопченова Анна Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно