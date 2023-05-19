Торопченов Афанасий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Торопченов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марфа Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Торопченов Стефан Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Афимья Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Торопченов Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно