Шкуропий (Дурицкая) Любовь Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкуропий (Дурицкая) Любовь Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1949

Отец: Дурицкий Игнат Захарович

Мать: Дурицкая Евдокия

Рождение ребёнка
29.11.1968

Дочь: Шкуропий Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Шкуропий Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
27.04.1974

Сын: Шкуропий Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Шкуропий Николай Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкуропий Николай Георгиевич

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