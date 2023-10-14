Шкуропий (Дурицкая) Любовь Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1949
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1949
Отец: Дурицкий Игнат Захарович
Мать: Дурицкая Евдокия
Рождение ребёнка
29.11.1968
Дочь: Шкуропий Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Шкуропий Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
27.04.1974
Сын: Шкуропий Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Шкуропий Николай Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно