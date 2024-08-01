Ошлокова Марфа Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Ошлоков Андрей Христофорович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ошлаков Игнатий Андреевич
Отец ребёнка: Ошлоков Андрей Христофорович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ошлакова Февруфа Андреевна
Отец ребёнка: Ошлоков Андрей Христофорович
Смерть
Неизвестно