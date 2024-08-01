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Ошлокова Марфа Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошлоков Андрей Христофорович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ошлаков Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Ошлоков Андрей Христофорович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ошлаков Игнатий Андреевич

Отец ребёнка: Ошлоков Андрей Христофорович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ошлакова Февруфа Андреевна

Отец ребёнка: Ошлоков Андрей Христофорович

Смерть
Неизвестно

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