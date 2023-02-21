Васса Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Лаврентий Фёдоров
ИВ-1737 Васса 5=1732 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Васса 6=1733 ИВ-1740 Вассы нет (где она?), ИВ-1741 ВАСИЛИЙ 9=1732 (ОШИБКА!) ИВ-1742 Васса 10=1732 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Васса 13=1731 ИВ-1745 В... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно