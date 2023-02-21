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Васса Лаврентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Лаврентий Фёдоров

Мать: Первая Жена Параскева Карпова

ИВ-1737 Васса 5=1732 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Васса 6=1733 ИВ-1740 Вассы нет (где она?), ИВ-1741 ВАСИЛИЙ 9=1732 (ОШИБКА!) ИВ-1742 Васса 10=1732 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Васса 13=1731 ИВ-1745 В... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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