Чижов Егор (Георгий) Семионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семион Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Сын: Чижов Егор Егорович
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Чижов Иван Егорович
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ефимова
Место жительства
Неизвестно
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно