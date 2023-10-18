Чижов Егор (Георгий) Семионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижов Егор (Георгий) Семионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семион Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Сын: Чижов Егор Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Чижов Иван Егорович

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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