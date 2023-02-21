Надеина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеина Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1972

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1972

Отец: Надеин Иван

Мать: Надеина Лидия Александровна

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