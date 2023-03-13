Гальцева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Сидоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Епистимия
Отец ребёнка: Гальцевъ Никита
Рождение ребёнка
1774
Сын: Гальцевъ Анисимъ
Отец ребёнка: Гальцевъ Никита
Рождение ребёнка
1783
Сын: Гальцевъ Емельянъ
Отец ребёнка: Гальцевъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гальцевъ Никита