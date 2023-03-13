Гальцева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальцева Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Сидоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Епистимия

Отец ребёнка: Гальцевъ Никита

Рождение ребёнка
1774

Сын: Гальцевъ Анисимъ

Отец ребёнка: Гальцевъ Никита

Рождение ребёнка
1783

Сын: Гальцевъ Емельянъ

Отец ребёнка: Гальцевъ Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гальцевъ Никита

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