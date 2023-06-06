Кондрашева (Шашлова) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1805
Отец: Шашлов Тимофей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Кондрашова Акилина Гавриловна
Отец ребёнка: Кондрашов Гавриил Илларионович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Кондрашова Феврония Гавриловна
Отец ребёнка: Кондрашов Гавриил Илларионович
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Кондрашев Силантий Гавриилович
Отец ребёнка: Кондрашов Гавриил Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно