Кондрашева (Шашлова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева (Шашлова) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Шашлов Тимофей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Кондрашова Акилина Гавриловна

Отец ребёнка: Кондрашов Гавриил Илларионович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Кондрашова Феврония Гавриловна

Отец ребёнка: Кондрашов Гавриил Илларионович

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Кондрашев Силантий Гавриилович

Отец ребёнка: Кондрашов Гавриил Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Гавриил Илларионович

Смерть
Неизвестно