Ярушникова Олимпиада Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярушникова Олимпиада Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Ярушников Николай Александрович

Отец ребёнка: Ярушников Александр Викторович

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Ярушников Александр Александрович

Отец ребёнка: Ярушников Александр Викторович

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Ярушников Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ярушников Александр Викторович

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярушников Александр Викторович

Смерть
После 1916
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