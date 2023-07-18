Никаноров Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никаноров Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никанорова Златославна

Мать ребёнка: Никанорова Галина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никанорова Варвара

Мать ребёнка: Никанорова Галина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никанорова Анастасия

Мать ребёнка: Никанорова Галина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никанорова Галина Андреевна

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