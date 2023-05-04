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Sits Jaan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1816 ст.

Дата смерти

01.04.1876 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1828 г.р.

Дети

1856 г.р.
1858 г.р.
1860 г.р.
1865 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1855 ст.

Жена: Sits Tio

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
30.12.1856 ст.

Дочь: Sits Ann

Мать ребёнка: Sits Tio

Эаметса, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
13.02.1858 ст.

Дочь: Sits Marri

Мать ребёнка: Sits Tio

Эаметса, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
15.10.1860 ст.

Дочь: Suurmann Riina

Мать ребёнка: Sits Tio

Рождение ребёнка
27.04.1865 ст.

Сын: Sits Jaan

Мать ребёнка: Sits Tio

Эаметса, Tori vald, Pärnu maakond
Смерть
01.04.1876 ст.
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond