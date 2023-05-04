Sits Jaan
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1816 ст.
Дата смерти01.04.1876 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1816 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1856 ст.
Рождение ребёнка
13.02.1858 ст.
Дочь: Sits Marri
Мать ребёнка: Sits Tio
Рождение ребёнка
15.10.1860 ст.
Дочь: Suurmann Riina
Мать ребёнка: Sits Tio
Рождение ребёнка
27.04.1865 ст.
Смерть
01.04.1876 ст.