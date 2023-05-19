Пайор Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1892
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1892
Отец: Пайор Андрей (Войцехович)
Мать: Пайор Анна Васильевна
Крещение
20.11.1892
общественная лечебница при Ильинской церкви г.Ярославль
Восприемники: ярославский мещанин Иван Васильев Смирнов и ярославская мещанка Ольга Васильева Смирнова (ГАЯО ф.230, оп.11, д.365, лист 6)
Рождение ребёнка
12.11.1923
Сын: Пайор Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Пайор Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Пайор Наталья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пайор Наталья Федоровна
Смерть
1941