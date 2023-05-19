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Пайор Николай Андреевич

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

19.11.1892

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1892

Отец: Пайор Андрей (Войцехович)

Мать: Пайор Анна Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Крещение
20.11.1892
общественная лечебница при Ильинской церкви г.Ярославль
Восприемники: ярославский мещанин Иван Васильев Смирнов и ярославская мещанка Ольга Васильева Смирнова (ГАЯО ф.230, оп.11, д.365, лист 6)
Рождение ребёнка
12.11.1923

Сын: Пайор Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Пайор Наталья Федоровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Пайор Герман Николаевич

Мать ребёнка: Пайор Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пайор Наталья Федоровна

Смерть
1941