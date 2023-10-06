Троянская (Глушко) Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глушко Виктор Макарович
Мать: Глушко Раиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.07.1992
Сын: Ибрагимов Артём Радикович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.07.1998
Дочь: Троянская Елена Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.07.1998
Сын: Троянский Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан