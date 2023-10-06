Троянская (Глушко) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троянская (Глушко) Ирина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глушко Виктор Макарович

Мать: Глушко Раиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.07.1992

Сын: Ибрагимов Артём Радикович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.07.1998

Дочь: Троянская Елена Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.07.1998

Сын: Троянский Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

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