Бибисабира
Место рождения
Дата рождения1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.03.1914
Муж: Гайнулла Валиуллин
Рождение ребёнка
09.03.1915
Дочь: Амина Гайнулловна
Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин
Рождение ребёнка
21.11.1916
Дочь: Мунира Гайнулловна
Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин
Рождение ребёнка
24.08.1920
Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин
Место жительства
Неизвестно