Бибисабира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибисабира

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Место рождения

Шигаево

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.03.1914

Муж: Гайнулла Валиуллин

Рождение ребёнка
09.03.1915

Дочь: Амина Гайнулловна

Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин

Рождение ребёнка
21.11.1916

Дочь: Мунира Гайнулловна

Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин

Рождение ребёнка
24.08.1920

Сын: Салимулла Гайнуллович

Отец ребёнка: Гайнулла Валиуллин

Место жительства
Неизвестно
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