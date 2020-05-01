Найданова София Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найданова София Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2020

Отец: Найданов Роман Валерьевич

Мать: Найданова Екатерина Васильевна

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