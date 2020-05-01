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Найданова София Романовна
Найданова София Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.2020
Пол
Женский
Отец
Найданов Роман Валерьевич
1993 г.р.
Мать
Найданова Екатерина Васильевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2020
Отец:
Найданов Роман Валерьевич
Мать:
Найданова Екатерина Васильевна
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