Астрихинский Мать Анатолия Никитьевича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстрихинский Мать Анатолия Никитьевича

Астрихинский Мать Анатолия Никитьевича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Астрихинский Анатолий Никитьевич

Отец ребёнка: Астрихинский Никита Ефимович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Сидорова Валентина Никитьична

Отец ребёнка: Астрихинский Никита Ефимович

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астрихинский Никита Ефимович

Смерть
Неизвестно