Астрихинский Мать Анатолия Никитьевича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Астрихинский Анатолий Никитьевич
Отец ребёнка: Астрихинский Никита Ефимович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Сидорова Валентина Никитьична
Отец ребёнка: Астрихинский Никита Ефимович
Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно