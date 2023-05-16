Наталья Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Самсонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Абрамов Павел Степанов

Отец ребёнка: Степан Абрама Антонова

Бегичево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Абрамов Ефим Степанов

Отец ребёнка: Степан Абрама Антонова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Абрамов Михаил Степанов

Отец ребёнка: Степан Абрама Антонова

Смерть
Неизвестно