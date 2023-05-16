Наталья Самсонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Степан Абрама Антонова
Бегичево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Степан Абрама Антонова
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Степан Абрама Антонова
Смерть
Неизвестно