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Некрасов Григорий

Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: Некрасова Маманька Пелагея

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1914

Жена: Некрасова Мария

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Латышева Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Некрасова Мария

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Россошных Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Некрасова Мария

Рождение ребёнка
21.11.1927

Сын: Некрасов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Мария

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Попов Аркадий Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Мария

Смерть
Около 1940
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
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