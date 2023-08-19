Некрасов Григорий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Бракосочетание
Около 1914
Жена: Некрасова Мария
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Латышева Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова Мария
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Россошных Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова Мария
Рождение ребёнка
21.11.1927
Сын: Некрасов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Мария
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Попов Аркадий Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Мария
Смерть
Около 1940
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Билимбай, Первоуральск, Свердловская область