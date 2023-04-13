Варавва Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варавва Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1854

Сын: Варавва Фома Гаврилович

Отец ребёнка: Варавва Гавриил Антонович

Рождение ребёнка
20.11.1856

Дочь: Кононова Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Варавва Гавриил Антонович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Люсая Юлиана Гавриловна

Отец ребёнка: Варавва Гавриил Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варавва Гавриил Антонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно