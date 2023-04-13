Варавва Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1854
Отец ребёнка: Варавва Гавриил Антонович
Рождение ребёнка
20.11.1856
Дочь: Кононова Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Варавва Гавриил Антонович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Люсая Юлиана Гавриловна
Отец ребёнка: Варавва Гавриил Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно