Бухнер (Кронебергер) Маргарета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Бухнер) Елизабет
Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Бухнер) Маргарета
Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)
Рождение ребёнка
1800
Сын: Бухнер Иоганнес
Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Бухнер) Катарина
Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)
Рождение ребёнка
1805
Сын: Бухнер Петер
Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)
Смерть
Неизвестно