Бухнер (Кронебергер) Маргарета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Кронебергер) Маргарета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Kroneberger Johannes Gerhardt

Мать: Kronenberg (Peil) Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Бухнер) Елизабет

Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Бухнер) Маргарета

Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Рождение ребёнка
1800

Сын: Бухнер Иоганнес

Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Бухнер) Катарина

Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Рождение ребёнка
1805

Сын: Бухнер Петер

Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Смерть
Неизвестно

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