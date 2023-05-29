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Толкачев Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1979

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1979

Отец: Толкачев Сергей Сергеевич

Мать: Старова Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
25.06.2010

Сын: Толкачев Виталий Александрович

Мать ребёнка: Пономаренко Елена —

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономаренко Елена —

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладких Адександра Игоревна

Мать ребёнка: Гладких Жанна Викторовна

Смерть
2017