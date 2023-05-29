Толкачев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1979
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1979
Отец: Толкачев Сергей Сергеевич
Мать: Старова Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
25.06.2010
Сын: Толкачев Виталий Александрович
Мать ребёнка: Пономаренко Елена —
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономаренко Елена —
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладких Адександра Игоревна
Мать ребёнка: Гладких Жанна Викторовна
Смерть
2017