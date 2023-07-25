Плескановская (Шенрок) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1947
Сын: Плескановский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Плескановский Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плескановский Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плескановский Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003