Плескановская (Шенрок) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плескановская (Шенрок) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Шенрок Иван Васильевич

Мать: Шенрок Анастасия Никифоровна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Плескановский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Плескановский Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плескановский Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плескановский Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плескановский Николай Тимофеевич

Смерть
2003
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