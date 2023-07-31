Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Диков Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Диков Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Диков Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Диков Прокопий Тимофеевич
Отец ребёнка: Диков Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Диков Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Диков Тимофей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно