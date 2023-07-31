Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Диков Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Диков Ермил Тимофеевич

Отец ребёнка: Диков Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Диков Семён Тимофеевич

Отец ребёнка: Диков Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Диков Прокопий Тимофеевич

Отец ребёнка: Диков Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Диков Карп Тимофеевич

Отец ребёнка: Диков Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Диков Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Диков Тимофей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диков Тимофей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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